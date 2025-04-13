الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، وست هام يسجل التعادل أمام ليفربول والأخير يرد بالهدف الثاني (صور)

ليفربول
ليفربول

تعادل فريق وست هام يونايتد مع نظيره ليفربول بالدقيقة 86، قبل أن يسجل الريدز هدف التقدم بعدها بدقيقتين في المباراة التي تجمعهما على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح رفاق محمد صلاح.

وتعادل فريق وست هام يونايتد مع نظيره ليفربول بالدقيقة 86 من هدف عكسي سجله روبيرتسون بالخطأ في مرماه، قبل أن يرد ليفربول بهدف التقدم في الدقيقة 88.

فيما جاء هدف ليفربول الأول عن طريق  لويس دياز بالدقيقة 18 بعد تمريرة محمد صلاح الرائعة.

وتأتي مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد بعد يومين من إعلان ليفربول تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لمدة عامين، أي حتى 2027.

وأجرى آرني سلوت، مدرب ليفربول، بعض التغييرات على تشكيل فريقه الأساسي، لمواجهة ضيفه وست هام يونايتد على ملعب آنفيلد، اليوم الأحد، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع المدرب الهولندي كلا من دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو وآندي روبرتسون، على مقاعد البدلاء.

في المقابل، دفع سلوت بالظهير الأيسر كوستاس تسيميكاس من البداية، وعلى الجهة اليمنى كونور برادلي، بالإضافة إلى ديوجو جوتا في قلب الهجوم.

تشكيل ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، تيكسماس.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، جونز، لويس دياز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.

تشكيل وست هام ضد ليفربول

حراسة المرمى: أريولا

الدفاع: كيلمان، مافروبانوس، توديبو

الوسط: وان بيساكا، باكيتا، وارد براوس، سولير، سكارليس

الهجوم: قدوس، بوين

 

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم قد انتهت بفوز كاسح لـ ليفربول بخمسة أهداف دون رد.

 

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 10 نقاط عن آرسنال، في حين أن وست هام لديه 35 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز السادس عشر في جدول البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وست هام يونايتد ليفربول وست هام يونايتد وليفربول وست هام يونايتد ضد ليفربول وست هام يونايتد امام ليفربول مباراة وست هام يونايتد وليفربول مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول مباراة وست هام يونايتد امام ليفربول الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

ليفربول يحافظ على تقدمه 1-0 ضد وست هام بعد 75 دقيقة (صور)

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ليفربول يبحث عن تعزيز النتيجة أمام وست هام بعد مرور 60 دقيقة (صور)

رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ليفربول يتقدم على وست هام 1-0 في الشوط الأول

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك يسعى لاستغلال تعادل الأهلي وبيراميدز في الدوري من بوابة حرس الحدود

بعد إصابته بكسر في الساق، شيكابالا يدعم أحمد القندوسي برسالة مؤثرة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأحداث مطروح، تفاصيل استشهاد 3 أفراد شرطة ورد الداخلية على مزاعم احتجاز 23 سيدة، وحكاية البيان الغاضب لمشايخ القبائل

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

انقسام داخل القلعة الحمراء.. كواليس غضب اللاعبين من كولر بسبب بن شرقى

الدولار يواصل التراجع فى البنوك، اعرف وصل لكام النهارده

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

الإثنين 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول ويفجر مفاجأة بشأن فان دايك

غاوي مشاكل، الأمن يكشف ملابسات وفاة سجين بأحد أقسام القاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس الأحمر بالأسواق اليوم الأحد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المجددون.. فخر الدين الرازي، هابه الملوك والسلاطين واحترمه التتار

المزيد
الجريدة الرسمية