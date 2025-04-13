الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

بدء إزالة عقار مخالف من 8 طوابق في عين شمس بالقاهرة (صور)

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف بالقاهرة، فيتو
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تلقت وزارة التنمية المحلية شكوى من سكان شارع فتحي إسماعل بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة بتضررهم من وجود عقار مخالف يتم بناؤه حاليًا ويؤثر على سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

 

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وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الفور قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوي على أرض الواقع وقام فريق برئاسة المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش بالوزارة بالتوجه إلى العقار محل الشكوي وتبين أن العقار بالكامل مخالف من الطابق الأرضى والميزانين وحتى الطابق السادس.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش قام بالتواصل مع سكرتير عام المحافظة ونائبة المحافظة للمنطقة الشرقية وتم البدء في إزالة العقار بالكامل حيث تم إزالة سقف الدور السادس علوي وحوائط العقار وذلك بتواجد شركة المرافق ورئيس الحي وجارى استكمال تنفيذ أعمال الإزالة بالكامل وإتخاذ الاحراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

وأكدت د. منال عوض، أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأى مبانى مخالفة والبناء بدون ترخيص بالمحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة حتى يتم الانتهاء تمامًا من إزالة العقار بالكامل ليكون ذلك رسالة للمخالفين بعدم إرتكاب أي مخالفات.

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التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أيقاف اعمال بناء قطاع التفتيش والرقابة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منطقة عين شمس

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