حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف بالمنتزة فى الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزه أول بالإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لظاهرة البناء المخالف بنطاق الحى.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، للتعامل بحزم مع كافة الممارسات الغير قانونية، والتصدي لمخالفات البناء في المهد وفرض سيادة القانون، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وفي تحرك عاجل كلفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، بتنفيذ حملة مكبرة مسائية لإيقاف محاولة بناء مخالف في المهد، عبارة عن شدة خشبية لصب سملات الأرضي بشارع ٩ من شارع ١٦ الملك بمنطقة الفلكي، وذلك استجابةً لبلاغ وارد من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

واستمرت الحملة حتى فجر اليوم التالي، حيث تم فك الشدة الخشبية بالكامل، وسط متابعة لحظية من رئيس الحي، التي شددت على عدم مغادرة الموقع قبل التأكد من التنفيذ الكامل للإزالة.

وخلال الحملة، تم التحفظ على كميات من الخشب وحديد التسليح و٢ طن أسمنت، مما كان سيُستخدم في استكمال المخالفة.

جاء ذلك بتواجد الكول الأمني لقسم ثالث المنتزه، والسادة ضباط المباحث، لجنة الإزالة المشكلة.

وشددت شعبان على أن جهود التصدي للبناء المخالف لن تتوقف، مؤكدةً أن الإجراءات القانونية الرادعة سيتم اتخاذها بحق المخالفين ولا تهاون فيها، حفاظًا على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون

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