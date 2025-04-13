128.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال 2024.. و93.4 مليون دولار صادرات القاهرة للدوحة.. و819.5 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بقطر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.

والتقى الرئيس مع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر؛ للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى في شتى المجالات.

وأعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، اليوم الأحد، جاءت أبرز مؤشراته كالتالي:

قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 128.4 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 72.1 مليـون دولار خلال 2023.

قيمة الصادرات المصرية لقطر

حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لقطر 93.4 مليون دولار خــلال عام 2024 مقابل 44.3 مليون دولار خلال 2023.

قيمة الواردات المصرية من قطر

بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 35 مليون دولار خلال عــام 2024، مقابل 27.8 مليون دولار خلال عام 2023.



أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024

1. خضروات وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.

2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 8 ملايين دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 6 ملايين دولار.

4. كاكاو ومحضراته بقيمة 6 ملايين دولار.

5. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 4 ملايين دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من قطر خلال عام 2024

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 14 مليون دولار.

2. منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 7 ملايين دولار.

3. وقود وزيوت معدنية بقيمة 5 ملايين دولار.

4. الومنيوم بقيمة 4 ملايين دولار.

5. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 3 ملايين دولار.

قيمة الاستثمارات القطرية في مصر

وقد بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، مقابل 548.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، مقابل 86.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

تحويلات المصريين العاملين في قطر

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قطر 819.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 940.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023

بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين بمصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 1.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجل عدد سكان مصـر 107.5 مليون نسمة خلال أبريل 2024، بينما سجل عدد سكان قطر 3.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قطر طبقــًا لتقـديرات البعثة 165 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

انطلاق القمة المصرية القطرية بالدوحة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير قطر، وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ويلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة بأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما سيعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

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