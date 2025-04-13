تفاعل الجمهور مع مايا دياب بشكل كبير خلال حفل أمستردام (فيديو)

أحيت الفنانة مايا دياب حفلا غنائيا كبيرا في أمستردام، وسط حضور جماهيري كبير، لتجدد نشاطها الفني بعد إحيائها مؤخرا لعدد من الحفلات.

حفل مايا دياب في أمستردام

وقدمت مايا دياب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الشهيرة، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير مع رقصها على المسرح.



على الجانب الآخر، كتبت الفنانة اللبنانية مايا دياب رسالة مؤثرة في عيد ميلادها، الذي وافق 12 نوفمبر الماضي.

وقالت مايا دياب في تدوينة لها عبر حسابها على موقع x: كل سنة بيوم عيد ميلادي بيخلق أمل إنه تكون السنة الجديدة أفضل من اللي قبلها وبدعي ينعم بلدي ولو بالقليل من السلام بس للأسف هالسنة هي الأسوأ واليوم هو من أقسى الأيام علينا، وطني وحبيبي وكل حياتي تحت الدمار فلن أكون بخير.

وأضافت: أشكر كل شخص فكّر فيَّ وبعتلي أجمل الكلام، وخصوصًا الفانز اللي غمروني بحبهم وكلامهم، انتوا اللي بتخلوا كل يوم من أيامي حب وحياة.

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