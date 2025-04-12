برشلونة يخطف فوزا صعبا من ليجانيس 0/1 في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا خارج ملعبه على حساب ليجانيس بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب البلدي دي بوتاركي، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني - الليجا.

هدف برشلونة في ليجانيس وترتيب الفريقين في الليجا

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح برشلونة، خورخي ساينز لاعب ليجانيس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 48.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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