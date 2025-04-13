ليفربول يتقدم على وست هام 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

تقدم ليفربول أمام وست هام يونايتد بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة في المباراة التي تجمعهما على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وجاء هدف ليفربول عن طريق لويس دياز بالدقيقة 18 بعد تمررية محمد صلاح الرائعة.

وتأتي مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد بعد يومين من إعلان ليفربول تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لمدة عامين، أي حتى 2027.

وأجرى آرني سلوت، مدرب ليفربول، بعض التغييرات على تشكيل فريقه الأساسي، لمواجهة ضيفه وست هام يونايتد على ملعب آنفيلد، اليوم الأحد، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع المدرب الهولندي كلا من دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو وآندي روبرتسون، على مقاعد البدلاء.

في المقابل، دفع سلوت بالظهير الأيسر كوستاس تسيميكاس من البداية، وعلى الجهة اليمنى كونور برادلي، بالإضافة إلى ديوجو جوتا في قلب الهجوم.

تشكيل ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، تيكسماس.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، جونز، لويس دياز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.

تشكيل وست هام ضد ليفربول

حراسة المرمى: أريولا

الدفاع: كيلمان، مافروبانوس، توديبو

الوسط: وان بيساكا، باكيتا، وارد براوس، سولير، سكارليس

الهجوم: قدوس، بوين

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم قد انتهت بفوز كاسح لـ ليفربول بخمسة أهداف دون رد.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 10 نقاط عن آرسنال، في حين أن وست هام لديه 35 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز السادس عشر في جدول البطولة.

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