الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات حملة "خطوات ضد الإدمان" (صور)

اثناء الفعاليات
اثناء الفعاليات

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر في حضور طابور الصباح بمدرسة الأقصر الثانوية التجارية بنات، لمتابعة فعاليات حملة "خطوات ضد الإدمان"، التي يتم تنفيذها داخل المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة "ظواهر" التي أطلقها عدد من شباب المحافظة.

مبادرة ظواهر ضد الإدمان 

وتضمنت الفعاليات توعية الطالبات بخطر المخدرات والإدمان وأضراره على الطفل والأسرة، من خلال برنامج إذاعي وعمل مسرحي قصير، وذلك بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، وحمدي دندراوي موجه عام الصحافة، ومصطفى الناظر أحد مؤسسي مبادرة ظواهر، وعدد من المسؤولين في التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح نائب محافظ الأقصر، في كلمته، أن المسئولية في الحفاظ على الشباب هي مسئولية مشتركة، وليست ملقاة على عاتق الحكومة وحدها، بل تتطلب تعاون جميع فئات المجتمع، وأن الطالبات هن أمهات المستقبل ويقع على عاتقهن دور كبير في تنشئة الاجيال القادمة وتوعيتهم بخطورة المخدرات، مؤكدًا أن التوعية في سن مبكرة ضرورة ملحة لضمان تنشئة أجيال رافضة للإدمان، واعية بدورها لبناء مستقبل الوطن، مؤكدًا أن المحافظة بأكملها تقف صفًا واحدًا للحفاظ على شبابها وأبنائها من طريق المخدرات المظلم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن مديرية التربية والتعليم تعمل على مواجهة هذا الخطر الذي يداهم أبناءنا وشبابنا من خلال عدة جوانب منها البرامج الإذاعية المدرسية اليومية لمواجهة هذا الخطر إلى جانب سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية في بعض المدارس بجميع الإدارات التعليمية، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، كما تم اطلاق مسابقتين بجميع مدارس المحافظة لأفضل رسم يناهض هذا الأمر والثانية بحثية مع تكريم الفائزين.

وأوضح  مصطفى الناظر أحد مؤسسي مبادرة ظواهر، أن مديرية الأوقاف تشارك في حملة "خطوات ضد الإدمان"، حيث أن جميع مساجد المحافظة تحدثت في خطبة الجمعة عن خطورة المخدرات وأنها مدمرة للإنسان والمجتمع وغير متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وأنه يحرم تناول وتعاطي المخدرات بجميع أنواعها وعلى اختلاف مسمياتها، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة في جميع أنحاء المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي المجتمعي بأخطار المخدرات وفي ضوء الدعم المقدم من محافظة الأقصر لمبادرة "ظواهر"، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

 

 

 

 

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