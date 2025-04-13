ضبط 2643 مخالفة تموينية وتحصيل 3.2 مليون جنيه غرامات بالجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات مكثفة خلال شهر أسفرت عن ضبط 2643 مخالفة تموينية متنوعة، بإجمالي مضبوطات بلغ 40 طنًا من السلع المدعمة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.



حملات مكثفة على المخابز والأسواق



وتركزت الحملات على المخابز البلدية والسياحية، حيث تم ضبط 32 طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء. كما تم ضبط 2 طن من الأرز، و5 أطنان من السكر الحر، و610 لترات من زيت الطعام السائب مجهول المصدر، و200 كجم من الطحينة، و650 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعاتهما منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و7480 علبة سجائر بدون فواتير.



رقابة مشددة على مستودعات البوتاجاز والبنزين



لم تقتصر الحملات على المواد الغذائية فقط، بل شملت أيضًا مستودعات البوتاجاز والبنزين، حيث تم ضبط طن و750 كجم من شحم السيارات، و2160 لترًا من زيوت السيارات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام.



وأسفرت هذه الحملات عن تحصيل 3.2 مليون جنيه غرامات مستحقة على أصحاب المخابز البلدية المخالفين، وتم تحرير 2643 محضرًا وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استمرار الحملات على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو غش تجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

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