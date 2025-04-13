يعملان بنظام الشباك الواحد، وزير العدل يفتتح فرعين جديدين للتوثيق بالإسكندرية

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس السبت، فرعين جديدين للتوثيق بمحافظة الإسكندرية، أحدهما بمجمع محاكم مجلس الدولة، والآخر داخل ميناء الإسكندرية.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء فروع التوثيق بمختلف المحافظات لتيسير الخدمات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة.

رافق الوزير في جولته المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد مصطفى سالم، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، وكان في استقبالهم الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية.

ويعمل الفرعان الجديدان بنظام الشباك الواحد وبصورة مميكنة بالكامل، لتقديم خدمات التوثيق المختلفة لطالبي الخدمة من الساعة 8:30 صباحًا حتى 4:00 مساءً، بما يضمن السرعة والمرونة في تقديم الخدمة للمواطنين والمستثمرين، لا سيما في منطقة الميناء الحيوية.

وتفقد وزير العدل مقر محكمة استئناف الإسكندرية، واطمأن على انتظام العمل داخل أروقتها، كما زار متحف سراي الحقانية الموجود داخل المحكمة، والذي يضم مقتنيات ووثائق أثرية تروي تاريخ القضاء المصري.

افتتاح فرع توثيق داخل ميناء الإسكندرية

شهدت الجولة أيضًا افتتاح فرع توثيق داخل ميناء الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة الميناء، بحضور اللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل، واللواء بحري أحمد عبد المعطي، رئيس الهيئة.

ويخدم الفرع الجديد المستثمرين والتوكيلات الملاحية والكيانات العاملة بالميناء، لتيسير الإجراءات القانونية وتعزيز مناخ الاستثمار.

واختتم الوزير جولته بزيارة المكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بمنطقة محطة الرمل، للاطمئنان على كفاءة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تفقد مقر سراي الحقانية الأثري الجاري تطويره تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.