الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التنمية المحلية: تطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان لـ100 متدرب

د. منال عوض، فيتو
د. منال عوض، فيتو
ads

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق برنامجين تدريبيين، اليوم الأحد 13 أبريل 2025، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ضمن فعاليات الأسبوع الـ32 من الخطة التدريبية 2024 /2025، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامجين التدريبيين 100 متدرب من مختلف المحافظات.

منال عوض: صوتك مسموع تلقت 684 شكوى وحل 80 % من الشكاوى

منال عوض: الانتهاء من مراجعة وتقييم 10 حقائب تدريبية متكاملة بسقارة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج الأول يركز على تطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان، وتشرف على تنفيذها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدورة تهدف إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل الهياكل المؤسسية للإدارة المحلية، وتفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ورفع كفاءة العاملين بها في التعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

ريادة الأعمال للمديرين والعاملين بإدارات المشروعات والإدارة الاستراتيجية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي آخر حول ريادة الأعمال للمديرين والعاملين بإدارات المشروعات، والإدارة الاستراتيجية، والاستثمار، ومكاتب "مشروعك" بالمحافظات، لافتة إلي أن هذا البرنامج  يأتي في إطار دعم الدولة لبيئة ريادة الأعمال وتأهيل الكوادر المحلية للتعامل مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وإتاحة فرص تمويل متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة، أن منظومة التدريب بسقارة تلعب دورًا هامًا ورئيسيًا كأحد الأطر الأساسية لوزارة التنمية المحلية فى خطتها لرفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية فى مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التى تساعدهم على قيادة النقلة النوعية فى دور الإدارة المحلية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة فى مجال التخطيط وإدارة الأصول بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المجلس القومي لحقوق الإنسان مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة مشروعات الصغيرة والمتوسطة مركز التنمية المحلية للتدريب مركز سقارة

مواد متعلقة

التنمية المحلية تواصل متابعة تعريفة الركوب الجديدة وتتلقى 50 شكوى

منال عوض: نسعى لتحسين كفاءة الإنفاق وتلبية أولويات المحافظات وخدمات المواطنين

الأكثر قراءة

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

انقسام داخل القلعة الحمراء.. كواليس غضب اللاعبين من كولر بسبب بن شرقى

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

أمير قطر يستقبل الرئيس السيسي في مطار حمد الدولى بالدوحة

بعد 24 ساعة من زفافهما، وفاة عروسين اختناقا بالغاز بالقليوبية

منوعات

المزيد

اكتشاف أثري جديد يسلط الضوء على تاريخ مقدونيا

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

المزيد

انفوجراف

قناة بنما بوابة الدخول لأمريكا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المجددون.. فخر الدين الرازي، هابه الملوك والسلاطين واحترمه التتار

تفسير حلم اللحمة في المنام وعلاقته بزيادة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية