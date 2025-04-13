التنمية المحلية: تطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان لـ100 متدرب

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق برنامجين تدريبيين، اليوم الأحد 13 أبريل 2025، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ضمن فعاليات الأسبوع الـ32 من الخطة التدريبية 2024 /2025، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامجين التدريبيين 100 متدرب من مختلف المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج الأول يركز على تطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان، وتشرف على تنفيذها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدورة تهدف إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل الهياكل المؤسسية للإدارة المحلية، وتفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ورفع كفاءة العاملين بها في التعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

ريادة الأعمال للمديرين والعاملين بإدارات المشروعات والإدارة الاستراتيجية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي آخر حول ريادة الأعمال للمديرين والعاملين بإدارات المشروعات، والإدارة الاستراتيجية، والاستثمار، ومكاتب "مشروعك" بالمحافظات، لافتة إلي أن هذا البرنامج يأتي في إطار دعم الدولة لبيئة ريادة الأعمال وتأهيل الكوادر المحلية للتعامل مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وإتاحة فرص تمويل متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة، أن منظومة التدريب بسقارة تلعب دورًا هامًا ورئيسيًا كأحد الأطر الأساسية لوزارة التنمية المحلية فى خطتها لرفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية فى مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التى تساعدهم على قيادة النقلة النوعية فى دور الإدارة المحلية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة فى مجال التخطيط وإدارة الأصول بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

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