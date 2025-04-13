وزير الطاقة الأمريكي: توقيع اتفاقية 123 لتطوير الصناعات النووية السلمية

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الولايات المتحدة تعتزم توقيع اتفاقية مع السعودية لتطوير الصناعات النووية السلمية بالمملكة، منوها بأن العمل جار على توطين صناعة الطاقة النووية السلمية بالسعودية

وأشار الوزير الأمريكي اليوم الأحد: "نتوقع تعاونا طويل الأمد بين الولايات المتحدة والسعودية لتطوير الصناعة النووية في السعودية".

"اتفاقية 123"

وأوضح كريس رايت أن الاتفاق سيستند إلى ما يُعرف بـ"اتفاقية 123"، التي تنظّم التعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة والدول الأخرى ضمن إطار قانون الطاقة الذرية الأمريكي.

وأضاف: "سنعلن عن مزيد من تفاصيل التعاون النووي مع السعودية هذا العام.. نعمل على توطين صناعة الطاقة النووية السلمية بالسعودية".

واستقبل الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، أمس السبت، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، والوفد المرافق له، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.

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