سعرها 49 مليون جنيه وتعادل قيمة 4 سيارات جي كلاس، ساعة محمد صلاح تصدم الجمهور

تصدرت ساعة محمد صلاح، التي كان يرتديها لاعب ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، تريند مصر والعالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار سعر الساعة حالة من الصدمة لدى نشطاء مواقع التواصل وجماهير الكرة، بعد أن كشفوا عن سعرها الحقيقي، عبر مواقع "Jaztime"، الذي عُرضت من خلاله الساعة للبيع.

سعر ساعة محمد صلاح 49 مليون جنيه

وكشف مواقع "Jaztime" أن الساعة التي يرتديها اللاعب محمد صلاح من نوع "ريتشارد ميل- توربيون"، وريتشارد ميل توربيون هي يدوي التعبئة (TZP)، سيراميك أزرق RM 17-02، جديدة كليًا، ويبلغ سعرها نحو 950 ألف دولار، أي نحو 49 مليون جنيه مصري، وهي من الساعات التي يصعب الحصول عليها لأنها محدودة الصنع، باهظة الثمن، ولا يرتديها إلا المشاهير.

ساعة محمد صلاح باهظة الثمن، فيتو

وأثارت ساعة اللاعب محمد صلاح جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البلوجر السعودي ترافيس عن دهشته من ارتداء محمد صلاح لساعة باهظة الثمن، فقال: " ساعة صلاح ب 3.5 مليون ريال يعني الساعة هذه فقط تعادل قيمة 4 سيارات جي كلاس"

وعلقت البلوجر ليمو قائلة: "شركه ريتشارد ميل تعطي هدايا للمشاهير وقد سبق وأعطت ساعات لنيمار ورونالدو وميسي ودي جي خالد كنوع من أنواع الدعاية لها ويحتمل أنها تكون هديه من الشركة، لأن صلاح من أشهر لاعبي البريميرليج. حتى شركة أودي تعطي اللاعبين سيارات هدية على سبيل الدعاية …. الشهرة تجلب المال".

ساعة محمد صلاح مصنوعة من الذهب والتيتانيوم

وعبر بعض النشطاء عن دهشتهم قائلين: "تكلفة تصنيع ساعة ريتشارد ميل RM 17-02 تتراوح بين 300,000 و500,000 دولار. هذا بناءً على سعر البيع البالغ حوالي 950,000 دولار، حيث تكون التكلفة عادةً 30-50% من السعر. والساعة مصنوعة من: المواد: السيراميك TZP والتيتانيوم من الدرجة الخامسة باهظة الثمن. الصناعة: التجميع اليدوي في سويسرا يكلف الكثير بسبب العمالة الماهرة. والحركة: آلية التوربيون معقدة ومكلفة. والإنتاج المحدود: يزيد من تكلفة الوحدة. والأرقام تقديرية لأن التفاصيل سرية."

ساعة محمد صلاح على موقع جيزتايم، فيتو



وعلق اللاعب القطري السابق حسن مدني قائلًا: "تحفه فنية واستثمار رائع في المستقبل، بس لو كان لابسها على بدلة رسمية أو تيشرت ازرق او بيض او اسود"

وعلق بعض النشطاء قائلين: "ساعة محمد صلاح يوجد منها 30 قطعة وسعرها 725 ألف جنيه إسترليني، الساعة لوحدها تحل أزمة الشباب في مصر"

وقال البلوجر ياسر الطويل: " محمد صلاح يلفت الأنظار مجددًا، لكن هذه المرة ليس بقدمه، بل بساعته. النجم المصري أثناء توقيع عقده الجديد مع ليفربول ظهر مرتديًا ساعة "Richard Mille RM17-02" النادرة والفاخرة. تتميز الساعة بآلية توربيون مع هيكل من التيتانيوم والذهب، وتُعد من أكثر الساعات تميزًا في العالم، يُقدّر ثمنها بحوالي 950 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 49 مليون جنيه مصري! ما يعادل سعر عمارة، وتحل أزمة الشباب في مصر"

ساعة ريتشارد ميل أندر الساعات في العالم

وعلق البلوجر أحمد محمد ممتاز قائلًا: " محمد صلاح أرتدي ساعة 'صنع منها 10 ساعات فقط علي مستوي العالم حتي منفرد في اختيارات شخصية ياملك.. من المتوقع أن تُباع ساعة اليد الشفافة وذات التصميم المعقد من علامة ريتشارد ميل في مقابل سعر باهظ قد يصل إلى 4 ملايين دولار وهذه الساعة واحدة من بين 10 ساعات صُنِعت فقط بهذا الطراز"

ساعة محمد صلاح، فيتو



وتُعدّ ساعات ريتشارد ميل من أكثر الساعات رواجًا في العالم، لا يرتديها إلا الأثرياء والمشاهير في العالم، واقتناء ساعة ريتشارد ميل ليس بالأمر السهل، فهي من أندر الساعات في العالم، وإنتاجها محدود لذا توزيعها يكون انتقائي.

وريتشارد ميل هي شركة سويسرية لتصنيع الساعات الفاخرة، تأسست عام ٢٠٠١. وتشتهر ساعات ريتشارد ميل بتصميمها وتصنيعها اليدوي، وساعاتها التقليدية عبارة عن دمج مواد عالية التقنية، تشمل ألياف الكربون والتيتانيوم والسيراميك.

يقضي الحرفيون ذوو المهارات العالية ساعاتٍ طويلة جدًا لتجميع مكونات ساعة ريتشار ميل بدقة، وتتضمن ساعات ريتشارد ميل توربيونًا وكرونوغرافًا ووظائف معقدة عديدة، ويرتديها العديد من الشخصيات الرياضية والمشاهير البارزين.

ومن الصعب الحصول على ساعات ريتشارد ميل، فهي من أغلى الساعات في العالم. ويصعب عادةً الحصول على واحدة منها، حيث تشير الإحصائيات إلى أن ريتشارد ميل تُنتج ساعات بكميات محدودة، إنتاجها صغير وحجم الطلب عليها مرتفع، وتبيع الشركة معظم القطع قبل طرحها في الأسواق.

وكان من ضمن المشاهير الذين يرتدون ساعة ريتشارد ميل هم (رافائيل نادال وفاريل ويليامز وجاكي شان)، ما ساعد علي شهرتها. ويصعّب على الأفراد العاديين اقتناء هذه الساعات الفاخرة.



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