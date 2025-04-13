الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد دار رعاية المسنين ويطمئن على مستوى الخدمات

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد دار رعاية المسنين

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بزيارة إلى دار رعاية المسنين بمنطقة المخبز الآلي بحي غرب سوهاج، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لنزلاء الدار، وذلك بحضور العميد نادر نبيل المستشار العسكري، والدكتور محمد شوقي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

محافظ سوهاج يتفقد دار رعاية المسنين ويطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم

وخلال الزيارة، هنأ المحافظ نزلاء الدار بمناسبة عيد سوهاج القومي، وقدم لهم الهدايا العينية تعبيرًا عن التقدير والاهتمام بهم، كما استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات الفورية لتلبيتها.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن ما تقدمه المحافظة للمقيمين بالدار يجسد روح الأسرة الواحدة، والتكاتف وتقدير ما قدموا للمحافظة في شبابهم، وهو ما يوجب علينا أن نقف معهم.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير أفضل مستوى من الخدمات والرعاية للمسنين، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات وتقديم الرعاية اللازمة للنزلاء، وضمان توفير بيئة آمنة ومريحة لجميع المقيمين، مطالبا مديرية التضامن بسرعة إصلاح أية مرافق بالدار في أسرع وقت، وتقديم الرعاية الصحية للمقيمين بها.

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الدكتور محمد شوقي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج رئيس حي غرب سوهاج

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