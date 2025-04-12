محافظ سوهاج يسلم 25 جهاز عروس للفتيات الأولى بالرعاية

واصل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، فعاليات دعم الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، حيث قام اليوم السبت، بتسليم 25 جهازعروس لليوم الثالث على التوالي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوزيع 100 جهازعروس في إطار احتفالاتها بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور العميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد شوقي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، وبمشاركة ممثلي مؤسسة التكافل الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية.

وهنّأ المحافظ الفتيات المستفيدات، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة ومستقرة، وتضمنت الأجهزة المُقدمة للفتيات "غسالة، وبوتاجاز، ومكواة، وخلاط، وسجادة، وفرن بوتاجاز، وبطانية، ومفروشات أساسية".

وأشار المحافظ إلى أن احتفالات العيد القومي هذا العام تأتي مصحوبة برسائل أمل وعطاء تعكس روح التكافل المجتمعي والتعاون بين جميع الجهات لخدمة أبناء سوهاج.

وأكد "سراج" حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز جهود الحماية الاجتماعية، وتوفير سبل الدعم والرعاية الكريمة للمواطنين.

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