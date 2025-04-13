الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين يبحث فرصًا استثمارية جديدة مع القطاع الخاص

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الاجتماع
ads

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع موسع مع وفد من شركة "ماجد الفطيم"، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم فرص الاستثمار بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي المجموعة.

 

وشارك في اللقاء أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لـ"ماجد الفطيم"، ومحمد خفاجة، المدير الإقليمي لقطاع التجزئة في مصر، بالإضافة إلى  أحمد رحيم، نائب رئيس تطوير الأعمال بالشركة.

 

وتناول الاجتماع فرص التوسع في تشغيل المراكز التجارية والمنافذ التموينية، إلى جانب بحث آليات فتح فروع جديدة لشركة "ماجد الفطيم" في مصر، والتعاون في تصدير المنتجات المصرية إلى أسواق الخليج وأفريقيا وآسيا وشرق أوروبا، التي تعمل بها المجموعة.

وأكد وزير التموين على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على التزام الوزارة بتعزيز الصادرات ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية المستدامة الدكتور شريف فاروق وزير التموين المنافذ التموينية وزير التموين

مواد متعلقة

التموين: لجنة لدراسة أسعار الخبز السياحي بعد تحريك سعر السولار

هل يتم رفع سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود؟ التموين توضح

الأكثر قراءة

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

أمير قطر يستقبل الرئيس السيسي في مطار حمد الدولى بالدوحة

مصدر بالأهلي: الخطيب يحسم مصير كولر ويجهز البديل

الرئيس السيسي يصل قطر في مستهل جولته الخليجية

أثناء متابعة حادث مروري، سيارة تصدم نائب مأمور قسم ميت غمر

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

منوعات

المزيد

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام خيالية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللحمة في المنام وعلاقته بزيادة الرزق

من خواطر الشعراوي، كم عدد أبواب جهنم ولمن سيكون كل باب؟ (فيديو)

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية