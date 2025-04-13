وزير التموين يبحث فرصًا استثمارية جديدة مع القطاع الخاص

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع موسع مع وفد من شركة "ماجد الفطيم"، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم فرص الاستثمار بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي المجموعة.

وشارك في اللقاء أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لـ"ماجد الفطيم"، ومحمد خفاجة، المدير الإقليمي لقطاع التجزئة في مصر، بالإضافة إلى أحمد رحيم، نائب رئيس تطوير الأعمال بالشركة.

وتناول الاجتماع فرص التوسع في تشغيل المراكز التجارية والمنافذ التموينية، إلى جانب بحث آليات فتح فروع جديدة لشركة "ماجد الفطيم" في مصر، والتعاون في تصدير المنتجات المصرية إلى أسواق الخليج وأفريقيا وآسيا وشرق أوروبا، التي تعمل بها المجموعة.

وأكد وزير التموين على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على التزام الوزارة بتعزيز الصادرات ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

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