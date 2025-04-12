إعلان الفائزات بجوائز مبادرة دعم رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا

شهد مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفيا " التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احتفالية الإعلان عن أسماء خمس سيدات فائزات ضمن مبادرة "أورورا" Aurora لدعم رائدات الأعمال والسيدات في مجال الشركات الناشئة والتكنولوجيا، وذلك بعد تصفية أكثر من 2000 متقدمة من 160 دولة حول العالم.

تحسين جودة الحياة عبر التكنولوجيا

أكد المتحدثون خلال مؤتمر صحفي على التزامهم بتحسين جودة الحياة وتمكين المرأة لقيادة التغيير في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

أكدت BELLA GHASSEMI-SMITH، المسؤولة عن جائزة ورئيسة أورورا تيك، أن المبادرة تهدف إلى دعم السيدات لبدء مشاريعهن الناشئة وتحقيق أحلامهن، من خلال توفير الوصول إلى الخدمات والتمويل والعلاقات التجارية، بالإضافة إلى تعزيز مصداقيتهن في الأسواق.

أشارت إلى أن البرنامج ركز على كلمتي "الوصول" و"الاعتراف" كأساس لتمكين المشاركات، حيث عمل الفريق على مدار 6 أشهر لفهم احتياجاتهن وتقديم الحلول المناسبة لبناء الأساس لهم على أسس صحيحة داخل المجتمعات المحلية.

أكدت على العمل على بناء شراكات استراتيجية لدعم رائدات الأعمال، مثل التعاون مع منصة "كريتيفا"، بالإضافة إلى توفير خدمات الإرشاد والتوجيه، وتمويل وخدمات تسويقية.

وتم خلال الحفل الإعلان عن فوز إحدى المتسابقات بجائزة خاصة عن مشروعها وهو تطبيق مصري متخصص في تعزيز الأمن والسلامة للأفراد من خلال توفير معلومات حية عن الأماكن، وإمكانية طلب المساعدة في حالات الطوارئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويهدف التطبيق إلى جعل التجربة اليومية للمستخدمين أكثر أمانًا، خاصة في مصر.

أشار مارك لوفران، رئيس إندرايف إلى أن هدفهم لا يركز فقط على الربح، بل أيضًا على إحداث أثر مجتمعي إيجابي في مجالات التعليم والرياضة وريادة الأعمال مشيرا إلى الاستمرار في دعم رائدات الأعمال، مع خطط لزيادة الاستثمار في المبادرات المجتمعية.

أوضح إيغور فيدوروف، كبير مسؤولي التأثير والاستدامة في إندرايف، أنه تم إطلاق 7 مشاريع تنموية حتى الآن، منها "أورورا" التي تُعد أول جائزة لدعم رائدات الأعمال في مصر، مؤكدًا أن الشركات الناشئة جزء أساسي من رؤية المساهمة في تنمية المجتمعات مشيرا إلى أن مكتب القاهرة يُعد مركزًا رئيسيًا لانطلاق الأعمال في الشرق الأوسط، والعالم بأكمله، حيث يتم دعم المبادرات المجتمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق إنستجرام، الذي يوجد كافة أعمالنا المجتمعية وغير المجتمعية.

تمكين ذوي الإعاقة

ولفت إلى العمل من خلال برنامج "سوبر نوفس"، لدعم 700 طفل في محافظات أسيوط والمنيا وكفر الشيخ وكفر الزيات، لدعم المواهب الرياضية، مضيفًا أنه في ديسمبر الماضي تم العمل على تمكين ذوي الإعاقة بالاشتراك في المبادرات الرياضية وماراثون الجري، بالإضافة إلى وجود 100 رائدة أعمال منهم 6 سيدات بمصر يعملون على توفير حلول مبتكرة خاصة بمشكلات حياتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.