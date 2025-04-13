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بائعو السعف يفترشون محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية احتفالا بأحد السعف

بائعو السعف يفترشون
بائعو السعف يفترشون محيط الكنيسة المرقسية

شهد محيط الكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية اليوم، انتشار بائعى السعف وسط أجواء احتفال الأقباط بأحد السعف أو أحد "الشعانين" كما يطلق عليه بالكنيسة المصرية.

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 وأقبل الأقباط على شراء سعف النخيل، قبل دخول قداس أحد السعف برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لحضور زفة السعف بالكنيسة، وسط فرحة الأطفال بحمل السعف بأشكاله المختلفة من التاج والصليب والقلب والشمعة.

وانتشر بائعى السعف  بشوارع الإسكندرية ومن  أمام الكنائس، بائعو السعف المضفر، والذى يباع مرة واحدة فى السنة، يوم أحد السعف فقط. 

 

ويحى "أحد السعف"  ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم القدس منتصرا واستقبله أهالى المدينة بأغصان الزيتون وأغصان النخل احتفالا بقدومه إلى المدينة، وانتشر بائعو السعف بأشكاله الجميلة التى تلائم تلك المناسبة، بجوار كل كنيسة من كنائس الإسكندرية

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الكنيسة المرقسية بمحافظة الاسكندرية الشعانين

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