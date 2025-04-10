السياحة والآثار: استقبال 14 ألف زائر في اليوم الثالث للتشغيل التجريبي بالأهرامات

يواصل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، متابعته لحركة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة لليوم الثالث على التوالي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية، والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية.

التشغيل التجريبي لتجربة الزيارة بالأهرامات

وأوضح شريف فتحي أن التقارير التي تلقاها اليوم من الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وفريق العمل بالمنطقة، وشركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية، بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمنطقة، تؤكد استمرار انسيابية وسهولة حركة الزيارة ومنظومة النقل بين محطات ومسارات الزيارة داخل منطقة أهرامات الجيزة وأنها كانت تسير بشكل منتظم، مؤكدًا حرص الوزارة وشركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية على توفير أقصى معدلات الراحة لزائري المنطقة من المصريين والسائحين بما يضمن توفير تجربة سياحية سهلة وميسرة وممتعة تجعل الزائر يرغب في إعادتها مرات أخرى عديدة.

إنجاح التشغيل التجريبي بالأهرامات

ووجه وزير السياحة والآثار بضرورة تضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية والالتزام بالخطة الموضوعة مسبقًا لإنجاح التشغيل التجريبي وتوفير تجربة سياحية متميزة لزائري المنطقة وجعلها أكثر سهولة ويسر واستمتاع.

ومن جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المتواجد بالمنطقة الأثرية منذ اليوم الأول لبدء التشغيل التجريبي لمتابعة حركة الزيارة، أن منطقة أهرامات الجيزة استقبلت اليوم 14 ألف زائر بنسبة زيادة بلغت 18% مقارنة باليوم الأول لبدء التشغيل التجريبي، وبنسبة زيادة 68% عن نفس الفترة من العام الماضي.

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