السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، الاتحاد السكندري يلتقي بطل المغرب بدوري أبطال أفريقيا الليلة

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، مواجهة قوية اليوم السبت أمام فريق الفتح الرياضي المغربي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 2025"، المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى يوم 13 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري أمام الفتح الرياضي المغربي، في الـ9 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويشارك فريق الاتحاد السكندري في البطولة ممثلًا عن مصر ضمن مجموعة "كالاهاري"، والتي تضم أيضًا فرق: الفتح الرباطي (المغرب)، ستاد مالي (مالي)، وريفرز هوبرز (نيجيريا).

ويتأهل إلى النهائيات التي تُقام في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو 2024، أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، والتي تضم: علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لينج، وماتونج مارويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة الاتحاد السكندري الفتح الرياضي المغربي مباراة الاتحاد السكندري دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

كرة السلة، الأهلي يحقق فوزا هاما أمام الزمالك في دوري السوبر

كرة السلة، مفاجآت قوية في مواجهات الجولة السادسة بدوري السوبر

كرة السلة، فوز الزمالك وخسارة الأهلي في دوري السوبر

بعد التأهل، تاريخ منتخب كرة السلة في البطولات الأفريقية

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

أسباب تحرمك من الحصول على شقة بالطرح الجديد لمحدودي الدخل

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 5 أبريل 2025

هل يرتفع؟ توقعات سعر الدولار في مصر مع بدء تحصيل رسوم ترامب

النيابة الإدارية تُحيل مدرس وزوجته للمحاكمة التأديبية في قضية تحرش بأسيوط

منوعات

المزيد

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

سعر الأرز،22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد 10 سنوات من الإنجازات.. مسيرة دي بروين مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

ما المراد بالأيام البيض وما أصل تسميتها بذلك؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية