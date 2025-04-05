كرة السلة، الاتحاد السكندري يلتقي بطل المغرب بدوري أبطال أفريقيا الليلة

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، مواجهة قوية اليوم السبت أمام فريق الفتح الرياضي المغربي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 2025"، المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى يوم 13 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري أمام الفتح الرياضي المغربي، في الـ9 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويشارك فريق الاتحاد السكندري في البطولة ممثلًا عن مصر ضمن مجموعة "كالاهاري"، والتي تضم أيضًا فرق: الفتح الرباطي (المغرب)، ستاد مالي (مالي)، وريفرز هوبرز (نيجيريا).

ويتأهل إلى النهائيات التي تُقام في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو 2024، أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، والتي تضم: علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لينج، وماتونج مارويل.

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