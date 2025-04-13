الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

أول صور لإصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالتجمع الخامس

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص بالتجمع الخامس

أصيب ٦ أشخاص بجروح وسحجات، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بسبب طريق غير ممهد في التجمع الخامس.

وحصلت فيتو على أول صور من موقع الحادث.

وعززت هيئة الإسعاف بسيارتي لنقل المصابين لمستشفى القاهرة الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

جانب من الحادث 
جانب من الحادث 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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