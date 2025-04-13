كريم فهمي وصبا مبارك يواصلان تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل 220 يوم

يواصل النجمان كريم فهمي وصبا مبارك تصوير بعض المشاهد الخارجية لمسلسل 220 يوم، المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة عبر منصة شاهد الرقمية.

ويظهر كريم فهمي وصبا مبارك في شخصية زوجين، يتعرضان للعديد من المشاكل التي تجعلهم يدخلان في خلافات كثيرة.

مسلسل "220 يوم"

مسلسل "220 يوم" بطولة كريم فهمى وصبا مبارك وعلى الطيب وحنان سليمان، وعايدة رياض وميرا دياب، لينا صوفيا، وغيرهم من الوجوه الشابة.



المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت، نادين نادر وإخراج كريم العدل وإنتاج سيدارز آرت برودكشن "صباح إخوان".

وكان آخر أعمال الفنانة صبا مبارك السينمائية فيلم “السرب” الذي جسدت خلاله شخصية صحفية، تهاجم داعش.

وتدور أحداث فيلم "السرب" حول الضربات الجوية التي تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر وليبيا، للرد على مقتل 21 مواطنا مصريا قبطيا على يد التنظيم الإرهابي داعش في درنة بليبيا.

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