الأحد 13 أبريل 2025
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سياسة

النواب يعلن خلو مقعد الراحلة رقية الهلالي ويخطر الوطنية للانتخابات

رقية الهلالي
رقية الهلالي

 أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلو مقعد النائبة الراحلة رقية الهلالي، عضو المجلس عن دائرة سوهاج، والتي وافتها المنية قبل أيام إثر أزمة طبية مفاجئة. 

الداخلية تخطر مجلس النواب بوقوع حالة وفاة النائبة رقية الهلالي 

جاء ذلك بعد أن تلقى مجلس النواب خطاب وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة، والمقيدة في سوهاج.

ووقف مجلس النواب، دقيقة حداد، ترحما على النائبة الراحلة رقية الهلالي، والتي وافتها المنية قبل أيام.

وخلال الجلسة نعى أعضاء مجلس النواب، النائبة الراحلة رقية الهلالي، عضو المجلس عن حزب حماة الوطن.

وعقب ذلك أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي خلو المقعد، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات. 

ضوابط إعلان خلو مقعد النواب 

وتنص المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. 

ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

بديل النائبة الراحلة رقية الهلالي 

وتفعيلا للنصوص القانونية، فإن  النائبة الراحلة رقية الهلالي، تم انتخابها ضمن القائمة الوطنية من أجل مصرعن محافظة سوهاج، ليحل محلها وفقا للقانون الاحتياطي في القائمة ميرفت عبد النعيم محمود عبد النعيم.

حصيلة وفيات مجلس النواب 

وبوفاة النائبة رقية الهلالي، وصل عدد عدد الوفيات بين أعضاء مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، إلى 12 حالة، بعد أن غيب الموت في فبراير من العام الماضي، النائبة أمنية رجب، عضو لجنة الصحة بالمجلس عن محافظة المنيا.

وكان سبقها إلى جوار ربه النائب خليفة رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن محافظة سوهاج.

وفي فبراير 2023 فقد مجلس النواب أيضا، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد حته، عضو المجلس عن محافظة المنيا.

كما ضمت قائمة الراحلين عن مجلس النواب، النائبة ابتسام أبو رحاب، في أكتوبر من العام الماضي 2022، وسبقها أيضا النائب الراحل أحمد زيدان، عضو المجلس عن دائرة شبرا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شهد مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق، واللواء سعد الجمال، أبرز نواب القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد.

كما رحل النائب فوزي فتى، عن القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد صراع مع المرض، وفقد المجلس النائبة المعينة فرحة الشناوي.

كما فقد مجلس النواب، النائب جمال حجاج، متأثرا بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من إعلان فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر، ونفس الحال مع النائب حسن عيد، الذي توفي بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بالسويس.

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