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حوادث

قرار جديد من الجنايات بشأن رشوة مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة، بتهمة استغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص 45 يوما على ذمة التحقيق.

ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء بالقاهرة
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

وبالعرض على المستشار محمد شوقي النائب العام، أصدر القرار بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.

وجارٍ متابعة إصدار التراخيص للمواطن وفقًا للإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة هيئة الرقابة الإدارية محافظة القاهرة

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