الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

تفريغ فيديو سجل واقعة تحرش مسن بفتاة بالوايلي

تحرش بفتاة، فيتو
تحرش بفتاة، فيتو

تحفظت نيابة الوايلي على فيديو سجل واقعة اتهام مسن بالتحرش بفتاة داخل إحدى وسائل المواصلات العامة بالقاهرة، وأمرت بتفريغه لكشف ملابسات الواقعة. 

وكانت فتاة قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الوايلي تتهم فيه رجلًا مسنًا بالتحرش بها خلال عودتها إلى المنزل برفقة والدتها، إذ فوجئت به يلمسها بطريقة غير لائقة، لتمسك بيده وتواجهه أمام الركاب.

وقالت المجني عليها في محضر الشرطة: إنها كانت تجلس في المقعد الأمامي بجوار والدتها، عندما شعرت بشيء يحتك بها، لتكتشف أن الرجل يمد يده بشكل غير مقبول، وأضافت: مسكت إيده ولفيت عليه، وبدأت أزعق، وفجأة قال نزلوني نزلوني.

وأوضحت الفتاة أن بعض الركاب تجاهلوا الموقف، فيما وقفت إحدى الراكبات بجانبها وساندتها، وحاول المتهم استعطاف الحضور بادعاء البكاء، ثم تمكن من مغادرة السيارة قبل وصول الشرطة.

وتباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

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