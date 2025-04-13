نظّمت كلية الدراسات العليا للتربية بـ جامعة القاهرة بالتعاون مع كلية الدراسات الأفريقية العليا والمعهد القومي لعلوم الليزر بالجامعة، فعاليات المعرض السنوي للملابس تحت عنوان “العطاء المستدام”، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتورة إيمان هريدى عميدة كلية الدراسات العليا للتربية، ود.عطية الطنطاوى عميد كلية الدراسات الافريقية العليا، والدكتورة جاله محمود عميدة المعهد القومي لعلوم الليزر.

افتتاح المعرض السنوي للملابس بجامعة القاهرة بالتعاون بين كليات الدراسات العليا للتربية والدراسات الأفريقية العليا والمعهد القومي لعلوم الليزر

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في شتى المجالات.

محمد سامى عبد الصادق: ما يميز هذا المعرض السنوي انه ثمرة تعاون بين عدد من الكليات

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تتبنى مبدأ المسؤولية المجتمعية تجاه أبنائها الطلاب، وتدعم كل صور التكافل الاجتماعي لمساعدة غير القادرين وتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وتخفيف الأعباء المادية عنهم، وتوفير المناخ الملائم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي، وذلك من خلال العديد من الأنشطة، ومن بينها إقامة معارض الملابس التي تُعد صورة مضيئة من صور التكافل.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن معرض الملابس ضم عددًا كبيرًا من المنتجات ذات الجودة العالية شملت ملابس جديدة مختلفة الأنواع والمقاسات، ومنتجات جلدية، وغيرها من المستلزمات، بهدف التخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس، موضحًا أن المعرض شهد إقبالا كبيرًا من طلاب الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تنظيم الجامعة لهذه النوعية من المعارض فى مختلف كلياتها ومعاهدها، يأتي اتساقا مع رؤيتها وفلسفة دورها المجتمعى الذى يرتكز على ضرورة تحقيق أرقى صور التكافل المجتمعي، وتوفير الرعاية لأبنائها الطلاب، بما ييسر لهم سبلا كريمة لحياة جامعية، وتخفيف الأعباء الحياتية، ليتفرغوا للدراسة ويحققوا التفوق، بما يؤهلهم لسوق العمل.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن إقبال الطلاب على هذه المعارض، يؤكد أنهم يجدون فيها تنوعا وتميزا فى المعروضات والتى تتلاقى مع ميول مراحلهم العمرية، كشباب مقبل على الحياة يحلم بمستقبل مشرق.

كما تخلّل فعاليات المعرض، افتتاح قاعة الدكتورة نعيمة عيد، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية الدراسات العليا للتربية، وأول رئيس لقسم المناهج وطرق التدريس، وتُعد القاعة نموذجًا حديثًا لقاعات التدريب، حيث تم تجهيزها بأحدث الأدوات والوسائل التعليمية، بما يعكس التزام الكلية بتطوير بيئة تعليمية متكاملة تواكب أحدث المعايير التربوية.

وفي السياق ذاته، نظّمت الكلية ندوة تثقيفية لطلابها بعنوان "افخر بوطني" قدمها الأستاذ بسام الشماع، وناقش خلالها الترابط العميق بين الحضارة الفرعونية القديمة والإنجازات الوطنية المعاصرة، مؤكدًا أهمية الوعي بالتاريخ كضرورة لبناء الحاضر واستشراف المستقبل.

ولاقت الندوة تفاعلا كبيرا من الطلاب المشاركين فيها، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الانتماء الوطني، ودعم الأنشطة المتكاملة التي تجمع بين العلم والفن والتاريخ، وتسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي القادرة على العطاء والتأثير الإيجابي في المجتمع.

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