الإثنين 07 أبريل 2025
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أخبار مصر

جامعة القاهرة تتأهب لاستقبال الرئيس الفرنسي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تستعد جامعة القاهرة لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر اليوم الإثنين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات، وذلك في إطار التعاون المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي بحضور قيادات التعليم العالي بالبلدين، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية.

الرئيس الفرنسي يزور جامعة القاهرة 

وتقوم جامعة القاهرة، حاليًا بالعديد من الاستعدادت داخلها، لاستقبال الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له، حيث تزينت الجامعة بالأعلام المصرية.

آخرهم ماكرون.. زعماء تحت قبة جامعة القاهرة.. أوباما يخاطب العالم عام 2009.. منح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين وملك أفغانستان ورئيس باكستان.. جاك شيراك ألقى كلمة في 1996.. وفاروق أول الزائرين

جامعة القاهرة تعلن برنامج الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال شهر أبريل الجاري

ولم يكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول رئيس دولة يزور جامعة القاهرة، بل زارها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين والعاهل السعودي.

وفي 11 أبريل عام 2016 منحت جامعة القاهرة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الدكتوراه الفخرية.

وتشهد جامعة القاهرة اليوم الإثنين، زيارة الرئيس الفرنسى وذلك فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين البلدين والترابط الوثيق على كافة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويرافقه وفدًا رفيع المستوى على رأسه وزير التعليم الفرنسي، ولفيف من مسئولى الجامعات الفرنسية، وذلك لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات المصرية - الفرنسية.

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