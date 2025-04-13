إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري، اليوم الأحد، إعادة فتح الميناء أمام دخول وخروج السفن بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح.

واستأنفت إدارة ميناء العريش حركة دخول وخروج مراكب الصيد والسفن بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح بعد إغلاقها، أمس السبت، بسبب اضطراب داخل البحر المتوسط.



وكانت إدارة ميناء العريش في محافظة شمال سيناء أعلنت أمس السبت إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب سوء زيادة سرعة الرياح، مشيرا إلى أنه تم غلق الميناء بعد هبوب رياح متوسطة أدت إلى ارتفاع أمواج البحر وإضراب داخل البحر المتوسط وسوء الأحوال الجوية، ومنعت إدارة الميناء بعدم دخول وخروج السفن ومراكب الصيد وذلك لسلامة الأطقم الملاحية، مشيرا إلى أنه سوف يتم إعادة فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية.

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