السبت 12 أبريل 2025
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أخبار مصر

«متخليهمش يستغلوك»، كيف تبلغ عن مخالفات التعريفة الجديدة في الجيزة؟

التعريفة الجديدة
التعريفة الجديدة

أطلقت محافظة الجيزة غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير قنوات تواصل فعالة مع المواطنين، وتلبية احتياجاتهم وتلقي شكواهم على مدار اليوم.

وتهدف غرفة العمليات إلى ضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، وحماية حقوق المواطنين من أي استغلال، بالإضافة إلى تلقي أي شكاوى أو مخالفات قد تحدث في المحافظة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

طريقة الإبلاغ عن مخالفات التعريفة الجديدة

وقد خصصت المحافظة أرقام هواتف لتلقي الشكاوى والاستفسارات، بالإضافة إلى خدمة واتساب لتسهيل التواصل مع المواطنين.
أرقام التواصل:
* 33465048
* 33465046
* واتساب: 01016050453

ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات قد تحدث، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على حقوقهم، وأكدت أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى، لضمان تقديم أفضل الخدمات وحماية حقوق الجميع.

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