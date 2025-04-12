بالأرقام، مبيعات الدراجات النارية خلال شهر مارس

دراجات نارية، استعرضت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، قيمة مبيعات الدراجات النارية في مصر خلال شهر مارس الماضي والتي بلغت نحو 18.679 ألف دراجة نارية، وذلك يشير لإقبال الكثير من الفئة الشبابية علي اقتناء الدراجات النارية.

إجمالي مبيعات الدراجات النارية وفق موديل السنة بمصر

ووفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، تقسيم الدراجات النارية المرخصة جديدة في مصر وفق موديل السنة كالتالي خلال مارس الماضي:

- ترخيص ما يقرّب من 1080 دراجة نارية موديل 2021.

- ترخيص ما يقرب من 1562 دراجة نارية موديل 2022.

- ترخيص ما يقرب من 896 دراجة نارية موديل 2023.

- ترخيص ما يقرب من 2911 دراجة نارية موديل 2024.

- ترخيص ما يقرب من 12.230 ألف دراجة نارية موديل 2025.

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