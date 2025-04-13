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ثقافة وفنون

المركز القومي للسينما يشارك باحتفالية "نجيب محفوظ في القلب"

فيلم حلم رقم 1، فيتو
فيلم حلم رقم 1، فيتو

في إطار احتفالية وزارة الثقافة بـ "نجيب محفوظ في القلب" يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أبريل، يشارك المركز القومي للسينما في هذه المناسبة ببرنامج مميز يعكس إسهامات الأديب الكبير في تاريخ السينما المصرية والعالمية.

فعاليات المركز القومي للسينما 

ففي تمام الساعة 12 ظهرًا، يُنظم المركز القومي للسينما سيمينار بعنوان "نجيب محفوظ السيناريست"، وذلك بمقر المركز القومي للترجمة، ويقدمه هيثم الشريف. 

ويتناول السيمينار أبعادًا متعددة من عبقرية محفوظ، خاصة في مجال الكتابة السينمائية، وكيف أسهمت أعماله في إثراء الشاشة الكبيرة.

وفي تمام الساعة 5 مساءً، يُعرض فيلم "حلم رقم 1" من إخراج عمرو وشاحي في سينما متحف الجزيرة (الحضارة). 

يعقب العرض ندوة يديرها محمود خليل، بحضور مخرج الفيلم، لمناقشة رؤية نجيب محفوظ في السينما وتأثيره الممتد على الأعمال السينمائية المعاصرة.

احتفالات وزارة الثقافة بنجيب محفوظ 

تأتي هذه الفعاليات في إطار احتفال وزارة الثقافة بمساهمات نجيب محفوظ في السينما، سواء من خلال أفلام مأخوذة عن رواياته أو من خلال تأثيره العميق والمستمر على صناعة السينما المصرية.

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