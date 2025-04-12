"محفوظ في القلب"، أمسية جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

تطلق الفعاليات الثقافية التي ينظمها المجلس ضمن احتفال وزارة الثقافة المصرية باسم الكاتب الكبير نجيب محفوظ تحت عنوان "محفوظ في القلب"، وذلك يوم الأربعاء 16 إبريل 2025؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وتتضمن الفعاليات التي ينظمها المجلس:

(معرض لكتب نجيب محفوظ)



الجلسة الأولى: قراءات نقدية (5:00 – 7:00م )

يدير الجلسة: د.أحمد درويش

ويشارك بها كل من؛ د. حسين محمود،د. رشا صالح، الروائية د. ريم بسيوني، سيد الوكيل،د. شريف الجيار

وتقام الجلسة الثانية: محفوظ والمسرح (7:00 – 9:00م )

يدير الجلسة المخرج الكبير عصام السيد

يشارك بها: إبراهيم الحسيني، والشاعر محمد بهجت.



يعاد بث الاحتفالية على صفحة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب والفيسبوك.



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