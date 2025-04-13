محمد يحيى والمنتج فهد الزاهد يطلقان مشاريع موسيقية وغنائية لاكتشاف المواهب

يستعد المُلحّن الكبير محمد يحيى والمنتج الموسيقي فهد الزاهد لإطلاق تعاون فني جديد، يدمج بين ألحان يحيى وإنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز" لصاحبها المنتج فهد الزاهد، وذلك بعد سلسلة النجاحات التي حققاها معًا في الفترة الماضية.

يُمثّل هذا التعاون امتدادًا للشراكة الفنية الطويلة بينهما، والتي تقوم على صداقة متينة وتجارب ناجحة سابقة، شملت أعمالًا غنائية مشتركة قدمها يحيى بألحانه وصوته.

ويترقب الجمهور العربي إصدارات جديدة تُبرز تميز ألحان يحيى وإبداع استوديوهات الزاهد، في خطوة تُثري مسيرة تعاونهما، حيث يعكف الثنائي حاليًا على تحضير مشاريع غنائية وموسيقية لكبار نجوم مصر والعالم العربي، إلى جانب مبادرات لاكتشاف المواهب الواعدة في مجال الغناء والموسيقى، ومن المتوقع أن يكون تعاون يحيى والزاهد بمشاركة المخرجة المصرية المبدعة بتول عرفة.



يُعد محمد يحيى أحد أبرز الملحنين ليس في مصر فحسب، بل على مستوى العالم العربي، حيث تعاون مع عمالقة الغناء والموسيقى مثل عمرو دياب وجورج وسوف ومحمد حماقي وإليسا وماجد المهندس ولطيفة والعسيلي وغيرهم.

كما يتمتع يحيى بموهبة غنائية قدم من خلالها أعمالًا عدة، إضافة إلى تأليفه الموسيقى التصويرية لأعمال فنية متميزة في السينما والدراما التلفزيونية.

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