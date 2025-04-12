سيراميكا يكشف تطورات إصابة القندوسي وموعد عودته للملاعب (فيديو)

القندوسي، كشف معتز البطاوي، مدير الكرة لنادي سيراميكا كليوباترا، حجم الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق أحمد القندوسي، وموعد عودته للملاعب.

الإسعافات الأولية لـ أحمد القندوسي عقب الإصابة

وقال "البطاوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: إن الجهاز الطبي أجرى الإسعافات الأولية لأحمد القندوسي بعد الإصابة في ملعب المباراة، وتم إجراء الإشاعات اللازمة ونتجه باللاعب لمستشفى بالقاهرة لإجراء عملية جراحية صباح الغد".

حجم إصابة أحمد القندوسي

وأوضح أن إصابة الجزائري أحمد القندوسي نجم سيراميكا، عبارة عن كسر في عظمة الساق بعد تدخل عنيف وغير متعمد من لاعب فاركو".

موعد عودة أحمد القندوسي للملاعب

وأكد: حالة أحمد القندوسي حاليا مستقرة، ونطمئن جميع جماهير الكرة المصرية على حالة اللاعب، ومن المتوقع عودة اللاعب للملاعب والمشاركة في المباريات من 6 إلى 9 أشهر".



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