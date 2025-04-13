السكك الحديدية تستعد لاستقبال دفعة جديدة من صفقة 1350 عربة قطار

تستعد الهيئة القومية للسكك الحديد لاستقبال دفعة جديدة من عربات السكك الحديدية المجرية ضمن صفقة 1350 عربة قطار مجرية.

صفقة القطارات المجرى

وقال مصدر مسئول بالسكك الحديد إنه تم الانتهاء من توريد عدد 1037 عربة حتى الآن من الصفقة وتم دخولها الخدمة بالهيئة والتي تتنوع أنواعها ما بين (درجة ثالثة تهوية ديناميكية – درجة ثالثة مكيفة – درجة ثانية مكيفة – درجة أولى مكيفة ) بالإضافة إلى عربات بوفيه درجة ثانية ودرجة ثالثة مكيفة.

وأشار إلى أن هذه الصفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، وهي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات لاستمرار الارتقاء به وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، بالإضافة إلى أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب لافتا إلى تنفيذ الصفقة وفق أحدث المواصفات العالمية وإلى الالتزام بالمخطط المتفق عليه لتوريد عربات الصفقة.

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