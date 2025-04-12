بهدفي رونالدو، النصر يفوز على الرياض بالدوري السعودي (فيديو)

الدوري السعودي، فاز فريق النصر على الرياض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم فايز سيليماني للرياض بالدقيقة 45+2.

وأحرز للنصر هدف التعادل كريستيانو رونالدو في الدقيقة 57'

https://x.com/ssc_sports/status/1911137006693789880?t=_JvYD3m8cXTYpCFDCsg4qQ&s=19

كما أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للنصر 64.

https://x.com/ssc_sports/status/1911138985042194699?t=LAiP0RezRMcsprmrFWykMA&s=19

تشكيل النصر أمام الرياض



فيما يلي التشكيلة التي سيدخل بها المدرب ستيفانو بيولي اللقاء:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – محمد سيماكان – سالم النجدي

خط الوسط: علي الحسن – أوتافيو – أيمن يحيى

خط الهجوم: جون دوران – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

ويحتل فريق النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي الرياض، فيحتل المركز التاسع برصيد 34 نقطة،

تاريخ مواجهات النصر والرياض



التقى الفريقان من قبل في 16 مباراة بدوري المحترفين، انتصر النصر في 10 مباريات، مقابل 4 انتصارات للرياض، وتعادلا في مباراتين.

سجل النصر خلالها 26 هدفًا، فيما أحرز الرياض 13 هدفًا.

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