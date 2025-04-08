وفاة مكتشف رونالدو أوريليو فيريرا واللاعب ينعيه برسالة مؤثرة

توفي البرتغالي أوريليو فيريرا كشاف نادي سبورتنج لشبونة، ومكتشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عن عمر يناهز 77 عاما.

وفاة مكتشف كريستيانو رونالدو

وتولى أوريليو رئاسة قسم التوظيف والتدريب حيث اكتشف العديد من المواهب الوطنية وجلبهم إلى سبورتنج لشبونة، على رأسهم لويس فيجو وكريستيانو رونالدو .

وقال رونالدو حول وفاة فيريرا في رسالة عبر حسابه بموقع إكس: "أحد أكبر رموز التدريب رحل عن عالمنا، لكن إرثه يظل حيّا إلى الأبد.. لن أتوقف عن الشعور بالامتنان لكل ما قمت به من أجلي ومن أجل العديد من اللاعبين الآخرين".

وختم رونالدو قائلا: "السيد أوريليو، شكرا لك على كل شيء، لترقد بسلام".

يذكر أن رونالدو بدأ مسيرته في سبورتنج لشبونة بعد بداية ضمن ناشئين ناسيونال ماديرا ليتدرج في المراحل السنية مع لشبونة وصولًا للفريق الأول، والذي منه بدأ رحلته للعالمية وتحطيم الأرقام القياسية.

وكان نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي قد أعلن رسميًا، اليوم الثلاثاء، وفاة أوريليو دا سيلفا بيريرا، عضو هيئة التدريب.

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