استجابةً لـ دعوة مصرية، وفد حماس يتوجه إلى القاهرة لبحث التهدئة

أعلنت حركة حماس، في بيان اليوم السبت، أن الوفد المفاوض في الحركة برئاسة خليل الحية توجه إلى القاهرة.

وفد حماس يتوجه إلى القاهرة

وقالت حماس في بيانها:" تلبية لدعوة من مصر حيث سيتم الاجتماع والمتابعة مع الوسطاء من مصر وقطر، ويأتي الاجتماع في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق ووقف العدوان على غزة".

وأضافت حماس: نتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى صفقة تبادل جادة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.