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رياضة

كولر يكشف سبب تغيير بن شرقي أمام بيراميدز ويؤكد: سنقاتل على الدوري

مارسيل كولر،فيتو
مارسيل كولر،فيتو

الأهلي، علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تعادل فريقه أمام بيراميدز بهدف لمثله في منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

وقال كولر إن المباراة كانت برتم عالٍ، لكننا لم نظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول. 

وتابع: تحدثت بين الشوطين مع اللاعبين، ونجحنا إلى حد ما في تحسين الأداء، ولكن  بعد طرد لاعب من بيراميدز، ازدادت محاولاتنا الهجومية، لكن للأسف تلقينا هدفًا رغم النقص العددي في صفوف المنافس، ومع ذلك بروح البطل استطعنا إدراك التعادل.

وأضاف أنه عندما تم الدفع بطاهر وعبدالله كجناحين، ثم إشراك جرادي وقدمنا طاهر إلى مركز 8.

وأكد أن  تغيير بن شرقي ليس بسبب فني، وإنما قرار تكتيكي لزيادة الكثافة والضغط، وكنت أريد رفع الرتم في هذا الجانب من الملعب.

وأكمل كولر: بالطبع خسرنا نقطتين في هذا اللقاء، لكن البطولة ما زالت قائمة، والمنافس لديه نفس عدد المباريات المتبقية (6 مباريات)، وقد يتعثر، وسنقاتل حتى آخر نفس في المسابقة. ما صعّب علينا المباراة هو أننا لم ننجح في التسجيل مبكرًا، واستقبلنا هدفًا رغم تفوقنا العددي، ما زاد من تعقيد الأمور.

وأشار إلى أن اليوم كانت مباراة بيراميدز، وليست مباراة صن داونز ولدينا وقت كافٍ للاستعداد الجيد للمواجهة المقبلة أمام صن داونز.

وأوضح: واجهنا خصمًا قويًا على أرضية الملعب، وكان علينا أن نكون في قمة تركيزنا، خاصة أن بيراميدز فريق يملك عناصر مميزة. كما قلت، الحماس لم يكن كافيًا في الشوط الأول.

واتم: يحيي عطية الله  يعاني من إصابة عضلية، وكريم الدبيس تعرض لورم كبير في قدمه نتيجة تدخل قوي لم يُحتسب له خطأ، وسنقيّم حالة معلول وبقية اللاعبين المصابين خلال الساعات المقبلة.

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

وتعرض مهند لاشين لاعب بيراميدز للكارت الأحمر بالدقيقة 58.

وأهدر النادي الأهلي فرصة هدف محقق مع الدقيقة 12 عن طريق حسين الشحات.

رد بعدها كريم حافظ وسدد كرة على مرمى الشناوي بحلول الدقيقة 20، ولكن تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأجرى الأهلي تبديلا اضطراريا مع الدقيقة 24 بخروج يحيى عطية الله للإصابة، ودفع مارسيل كولر بكريم الدبيس بدلا منه.

وتعرض مهند لاشين لاعب بيراميدز للكارت الأحمر بالدقيقة 58.

واندفع الأهلي بعدها هجوميا من أجل محاولة خطف هدف التقدم ولكن تماسك دفاع بيراميدز أمام الهجوم الأحمر.

ونجح محمد الشيبي في خطف هدف الفوز لنادي بيراميدز بتسديدة صاروخية بالدقيقة 85 قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة للقلعة الحمراء.

 

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء لمواجهة نظيره بيراميدز.

 

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

 

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غيابات الأهلي أمام بيراميدز

عمر كمال عبد الواحد وعلي معلول ومصطفى العش وكريم وليد نيدفيد وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف وسمير محمد.

 

 

حكام مباراة بيراميدز والاهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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