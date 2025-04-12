السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات سيارة بقنا

فيتو
فيتو

لقيت طفلة مصرعها دهستها سيارة بقرية الحراجية بمركز قوص جنوب قنا وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قوص المركزى.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد بمصرع طفلة دهستها سيارة بالقرب من مسجد قرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب قنا  .

على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة ، وتبين من الفحص الأولى مصرع طفلة 3 سنوات، بجوار مسجد قرية الحراجية بمركز قوص جنوب قنا وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزى تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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