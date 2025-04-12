تراشق بالزجاجات بين جماهير الأهلي وبيراميدز "فيديو"

الأهلي، شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز تراشق جماهير الفريقين بالزجاجات، عقب انتهاء اللقاء المثير بين الفريقين 1-1 بالدوري.

سجل محمد الشيبي لاعب بيراميدز الهدف الأول في مرمى الأهلي بالدقيقة 85 في منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

وأحرز أحمد رضا هدف التعادل للأهلي 6+90.

وتعرض مهند لاشين لاعب بيراميدز للكارت الأحمر بالدقيقة 58.

وأهدر النادي الأهلي فرصة هدف محقق مع الدقيقة 12 عن طريق حسين الشحات.

رد بعدها كريم حافظ وسدد كرة على مرمى الشناوي بحلول الدقيقة 20، ولكن تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأجرى الأهلي تبديلا اضطراريا مع الدقيقة 24 بخروج يحيى عطية الله للإصابة، ودفع مارسيل كولر بكريم الدبيس بدلا منه.

وتعرض مهند لاشين لاعب بيراميدز للكارت الأحمر بالدقيقة 58.

واندفع الأهلي بعدها هجوميا من أجل محاولة خطف هدف التقدم ولكن تماسك دفاع بيراميدز أمام الهجوم الأحمر.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء لمواجهة نظيره بيراميدز.

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

عمر كمال عبد الواحد وعلي معلول ومصطفى العش وكريم وليد نيدفيد وخالد عبدالفتاح ومصطفى مخلوف وسمير محمد.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

حكام مباراة بيراميدز والاهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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