غدا، محاكمة المتهمين بقتل طالبة في بولاق الدكرور

تنظر محكمة جنوب الجيزة، غدا الأحد، محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور، "هنا فرج" والشروع في قتل والديها إثر معركة دارت مع الجيران.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 22272 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 5784 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "س. ث"، و"س. ث"، و"أ. ث" و"م. أ"، تهمة استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد "هنا فرج" ـ طفلة ـ ووالدها "فرج إ"، ووالدتها "سمية م"، والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء ملوحين بها وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قتلوا المجني عليها الطفلة "هنا فرج"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحها لخلاف استعر بينهما، وما أن ظفروا بها حتى جثمت المتهمة الثالثة عليها وكال لها المتهم الأول "س. ث" طعنتين بسلاح أبيض، قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك حال تواجد المتهمين الثانية والرابع على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شرعوا في قتل والدة الطفلة "سكينة م"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على إزهاق روحها لخلاف استعر بينهم وما أن ظفروا بها كال لها المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر" وتعدى عليها الباقين بالأيدي، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج.

وأفادت تحقيقات النيابة، أن المتهمين شرعوا في قتل والد الطفلة "فرج. إ" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على إزهاق روحه لخلاف استعر بينهما وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر" وكال له الثالث ضربتين بسلاح أبيض "كذلك"، وتعدى عليه الثاني بأداة "شوم" قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، الوارد بأمر الإحالة أن إصابة المجني عليها "هنا فرج"، هي إصابة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وجائزة الحدوث من مثل الأداة المذكورة بمذكرة النيابة، وتعزى وفاتها إلى الإصابة طعنيه بالصدر وما أحدثته من قطع وتمزق الغشاء التاموري وقطع بالقلب مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية وحدوث الوفاة.وأفاد تقرير الطبي المبدئي أن إصابة "فرج إ"، بجرح قطعي بالرأس والجانب الأيسر من الجبهة وقطع مزدوج بأعلى الكتف الأيمن، بينما ثبت التقرير الطبي الظاهرى الموقع على زوجته "سمية" إصابتها بطعنة نافذة في الصدر.

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