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رياضة

شاهد، جماهير بيراميدز تهتف للأهلي بـ مدرجات الدفاع الجوي

جماهير بيراميدز،فيتو
جماهير بيراميدز،فيتو

الأهلي، هتفت جماهير بيراميدز التي حضرت لاستاد الدفاع الجوي، للنادي الأهلي خلال اللقاء الذي يقام حاليا بين الفريقين ، في منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

ورصدت عدسة فيتو فيديو لهتاف جماهير بيراميدز للأهلي خلال المباراة مرددين غناء:" من تالتة شمال بنهز جبال ".

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء لمواجهة نظيره بيراميدز.

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

 

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غيابات الأهلي أمام بيراميدز

وضمت قائمة الغياب كل من عمر كمال عبدالواحد وعلي معلول ومصطفى العش وكريم وليد نيدفيد وخالد عبدالفتاح ومصطفى مخلوف وسمير محمد. 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

حكام مباراة بيراميدز والاهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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