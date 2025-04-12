دافع عن شقيقته من التحرش، تفاصيل صادمة في مقتل شاب علي يد آخر بالهرم

في أحد شوارع الهرم المكتظة بالحركة والناس، كانت شقيقة المجني عليه تسير في طريقها، قبل أن يعترض طريقها شاب بدأ في مضايقتها بكلمات غير لائقة.

ولم تمر لحظات حتى ظهر شقيقها، شاب عشريني، لم يتحمل ما تتعرض له شقيقته، فتوجه إلى المتهم وطلب منه الكف عن تصرفه لكن الأمور لم تسر كما توقع، تطور النقاش سريعًا إلى مشادة حادة، وما هي إلا ثوان حتى أخرج المتهم سلاحا أبيض كان يخفيه، وسدد طعنة قاتلة للمجني عليه، أسقطته أرضا وسط ذهول المارة.

وصلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم بعد تلقي بلاغ من الأهالي، ليعثروا على الشاب غارقا في دمائه، ورغم محاولات إنقاذه، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى المستشفى.

بدأت النيابة التحقيق في الحادث، واستمع رجال المباحث لأقوال الشهود الذين أكدوا أن الضحية لم يكن سوى شقيق حاول حماية أخته من التحرش. وبدأت التحريات لتحديد مكان المتهم وضبطه، وكلفت النيابة الطبيب الشرعي باعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

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