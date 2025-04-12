السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دافع عن شقيقته من التحرش، تفاصيل صادمة في مقتل شاب علي يد آخر بالهرم

مصرع شخص، فيتو
مصرع شخص، فيتو

في أحد شوارع الهرم المكتظة بالحركة والناس، كانت شقيقة المجني عليه تسير في طريقها، قبل أن يعترض طريقها شاب بدأ في مضايقتها بكلمات غير لائقة.

ولم تمر لحظات حتى ظهر شقيقها، شاب عشريني، لم يتحمل ما تتعرض له شقيقته، فتوجه إلى المتهم وطلب منه الكف عن تصرفه لكن الأمور لم تسر كما توقع، تطور النقاش سريعًا إلى مشادة حادة، وما هي إلا ثوان حتى أخرج المتهم سلاحا أبيض كان يخفيه، وسدد طعنة قاتلة للمجني عليه، أسقطته أرضا وسط ذهول المارة.

 

وصلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم بعد تلقي بلاغ من الأهالي، ليعثروا على الشاب غارقا في دمائه، ورغم محاولات إنقاذه، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى المستشفى.

 

بدأت النيابة التحقيق في الحادث، واستمع رجال المباحث لأقوال الشهود الذين أكدوا أن الضحية لم يكن سوى شقيق حاول حماية أخته من التحرش. وبدأت التحريات لتحديد مكان المتهم وضبطه، وكلفت النيابة الطبيب الشرعي باعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطبيب الشرعي قسم شرطة الهرم مقتل شاب

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على دابة بالهرم وتدخل سيدة أجنبية لحمايتها

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

إجراء جديد من عامل الدليفري ضد هبة قطب في واقعة إتلاف الأوردر

إصابة قوية لأحمد قندوسي في مباراة سيراميكا مع فاركو

الشيبي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الأهلي

كبير الأثريين: اللهو الخفي حاول إفساد مشهد التشغيل التجريبي لتطوير الأهرامات

طرد مهند لاشين، التعادل السلبي يتواصل بين الأهلي وبيراميدز بعد 60 دقيقة

هل يتم رفع سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود؟ التموين توضح

شاهد، جماهير بيراميدز تهتف للأهلي بـ مدرجات الدفاع الجوي

منوعات

المزيد

إقبال ضعيف على السعف في محيط الكنائس بشبرا مصر (صور)

استئصال كلية خنزير من جسد مريضة بعد 4 أشهر من زراعتها

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار زيت الطعام مساء اليوم السبت 12- 04- 2025 بالأسواق

22 جنيها سعر كيلو الأرز

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الحج 2025، تعرف على بيان فرضية الركن الخامس للإسلام وأهم مقاصده

«يعلم السر وأخفى»، الشعراوي يوضح مظاهر علم الله بالظاهر والباطن (فيديو)

حكمة صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان وأحكام خاصة بالمرأة

المزيد
الجريدة الرسمية