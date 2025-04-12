وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير اليونسكو

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، بحضور الوزير المفوض وائل عبد الوهاب مدير حملة الترشيح، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها وزير الخارجية بصورة دورية لمتابعة ملف الترشيح المصري.

محطة هامة في مسار الترشيح المصري

وأطلع الدكتور خالد العناني الوزير عبد العاطي على آخر التطورات الخاصة بحملة الترشيح، بما في ذلك الزيارة التي أجراها إلي العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في المقابلات التي عقدها المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للمرشحين لمنصب المدير العام يوم ٩ إبريل، والتي مثلت محطة هامة في مسار الترشيح المصري، حيث استعرض خلالها د. العناني رؤيته الانتخابية التي جاءت بناء على الرؤى التي استمع إليها خلال جولاته الانتخابية طيلة العامين الماضيين، والتي شملت أكثر من ٤٥ دولة. كما تناول اللقاء خطة التحرك المستقبلية لحملة الترشيح، تمهيدًا للانتخابات التي سوف تجرى في شهر أكتوبر ٢٠٢٥.

حشد الدعم الدولي للترشيح المصري والعربي والأفريقي

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أن الحملة سوف تستمر في حشد الدعم الدولي للترشيح المصري والعربي والأفريقي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى الأهمية التي توليها مصر لدعم المرشح المصري، وأحقيتها في الحصول على هذا المنصب الدولي الرفيع بالنظر الي المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتمتع بها، ودورها الريادي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة.

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