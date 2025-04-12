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رياضة

تعادل سلبي بين الأهلي وبيراميدز بعد مرور 15 دقيقة (صور)

الأهلي وبيراميدز،
الأهلي وبيراميدز، فيتو

الأهلي، يسيطر التعادل السلبي في مباراة الأهلي ضد بيراميدز،بعد مرور 15 دقيقة من  منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

وأهدر النادي الأهلي فرصة هدف محقق مع الدقيقة 12 عن طريق حسين الشحات.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء لمواجهة نظيره بيراميدز 

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

 

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غيابات الأهلي أمام بيراميدز

عمر كمال عبدالواحد وعلي معلول ومصطفى العش وكريم وليد نيدفيد وخالد عبدالفتاح ومصطفى مخلوف وسمير محمد. 

 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

حكام مباراة بيراميدز والاهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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