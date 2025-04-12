وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية،المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لبدء جولتهم الميدانية لتفقد عدد من المواقع التابعة لوزارة العدل بمحافظة الإسكندرية

وجاء ذلك بحضور المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد مصطفى سالم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين مساعدي الوزير.

وقد استهل كل من وزير العدل ومحافظ الإسكندرية جولتهم بتفقد مقر محكمة استئناف الإسكندرية ومتحف سراي الحقانية المتواجد داخل المحكمة والذي ضم اللوحات والمقتنيات الأثرية التي كانت متواجدة بمحكمة الحقانية، كما أشادوا بجميع اللوحات والمقتنيات به.

وخلال التفقد؛ وجه محافظ الإسكندرية الشكر لوزارة العدل على الجهد الكبير المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير ورفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية.

ثم افتتح المستشار عدنان فنجري يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة المتواجد بمنطقة سموحة نطاق حي شرق؛ وذلك في إطار خطة الدولة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.

وخلال الافتتاح؛ استمع كلا من الوزير والمحافظ لشرح للخدمات التي يقدمها الفرع حيث يُعد فرع توثيق اليوم هو الفرع رقم ٧٥٤ على مستوى الجمهورية، كما أنه مميكن بالكامل ومربوط بشبكة المعلومات وقد تم انشائه وفقًا لأحدث وسائل الرقمنة، حيث يعمل على تسهيل وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين. وأكد محافظ الإسكندرية أن فرع توثيق اليوم يُعد خطوة تعكس رؤية القيادة السياسية للتسهيل على المواطنين وتقريب جهات التقاضي.

وفي ختام جولتهم؛ تفقد وزير العدل ومحافظ الإسكندرية مقر سرايا الحقانية الأثري الذي يتم تطويره حاليًا،وأكد محافظ الإسكندرية على أهمية الاستغلال الأمثل للمبنى وذلك لموقعه المتميز وكونه إرث ثقافي وتاريخي هامة لمحافظة الإسكندرية وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءته، كما اختتم الوزير والمحافظ جولتهم التفقدية بزيارة المكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بمقر جامعة سنجور بمنطقة محطة الرمل،وذلك للاطمئنان على سير العمل به وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين حيث استفسرا خلال تواجدهم من المواطنين عن مدى رضاهم عن تقديم الخدمات.

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