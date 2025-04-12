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رياضة

بايرن ميونخ يتعادل مع دورتموند 2/2 في الدوري الألماني

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

انتهت مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت، في الجولة 29 من الدوري الألماني.

سجل هدفي بايرن ميونخ، سيرج جنابري ورافائيل جوريرو، بينما أحرز بيير وأنطون هدفي دورتموند.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 69 نقطة، بينما يتواجد دورتموند في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

وانتهى لقاء الدور الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، من توقيع جيمي جيتنز لدورتموند، وجمال موسيالا للبايرن.

 

تشكيل بايرن ميونخ ضد دورتموند

وضم تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

أوربيج - مين جاي - جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - هاري كين - ليروي ساني - إريك داير - أوليسيه - توماس مولر - لايمر - ستانيسيتش.

وتواجد على مقاعد بدلاء البايرن، بيرتز وجنابري وكومان وبالينيا وجيريرو وبوي وفيدوفيتش وكوسي وأساري وبافلوفيتش.

 

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ

كوبيل - أنتون - أوزكان - جيراسي - براندت - جروس - بيير - تشان - سفينسون - زوله - ريرسون.

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