السبت 12 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

محمد صلاح العزب يبحث عن ممثلة بدون بوتوكس لدور في فيلم قصير

المؤلف محمد صلاح
المؤلف محمد صلاح العزب.فيتو

أعلن الكاتب والسينارست محمد صلاح العزب عن رغبته في مشاركة وجه نسائي جديد، بأحدث أعماله الفنية.

وقال «العزب» عبر منشور على حسابه على فيس بوك: مطلوب ممثلة من (٣٥ لـ٤٠ سنة) لدور (أم) في فيلم قصير.. والشروط أن تكون بملامح طبيعية زي ما ربنا خلقها، بدون نفخ،، بدون بوتوكس، بدون فيللر، بدون مايكروبليدينج، بدون هوليود سمايل، بدون دكتور تجميل.

وفى سياق آخر..عبر الكاتب محمد صلاح العزب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حزنه من الحال الذي وصلت إليه السينما المصرية "على حد وصفه".

محمد صلاح العزب 

وكتب محمد صلاح العزب قائلا: "أنا اليومين دول بتفرج تاني بالترتيب على أفلام عادل إمام.. وكل ما أتفرج على فيلم يا أخي أتحسر على حال السينما دلوقتي.. وأبقى قادر أفهم هو ليه مفيش غير عادل إمام واحد".

وأضاف: "بس الزعيم ربنا يديله طولة العمر والصحة والسعادة، مع كاريزمته المفرطة ونجوميته الكبيرة مكانش شغال لوحده زي نجوم الأيام دي.. كان في صناعة سينما كاملة حقيقية، ومبدعين كبار بنفس حجم عادل إمام نفسه في التأليف والإخراج والإنتاج والتصوير والمونتاج والديكور والموسيقى، واللي ميز عادل إمام وقتها هو دماغه واختياراته ووضوح هدفه قدامه".

وتابع: "لكن دلوقتي إحنا مفتقدين كل ده، والممثل أو المؤلف أو المخرج اللي بيحاول يعمل حاجة هو بيتحرك بطوله، وفي كل مرة بيبدأ يخترع العجلة وللأسف العجلة بترجع إلى الخلف".

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