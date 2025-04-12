حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة بمواقف إسنا

أكد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، علي الالتزام بتنفيذ القرار داخل نطاق المركز، ومتابعة التنفيذ لليوم الثاني على التوالي حيث تم متابعة السائقين وأصحاب المركبات للإلتزام بالتعريفة الجديدة وذلك بالتنسيق مع إدارة المواقف والمرور، وتكثيف الحملات الرقابية لضمان الإلتزام الكامل وعدم استغلال المواطنين.

الالتزام بالتعريفة الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار

وأضاف رئيس المركز أنه تم تركيب استيكرات توضح قيمة التعريفة الجديدة على الزجاجين الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، إلى جانب نشر بانرات ولوحات إرشادية بجميع المواقف توضح التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى.

وأشار رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر إلى أن هناك متابعة دورية ميدانية من قبل رئاسة المركز بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط أي مخالفات في المواقف.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ قرار المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر رقم (220) لسنة 2025، بشأن تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والسرفيس على مستوى المحافظة، وذلك في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية.

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